Molkerei Bützow verkauft: Neuer Investor kommt aus den Niederlanden Stand: 29.04.2024 06:47 Uhr Die Molkerei Bützow hat einen neuen Investor. Nach der Schließung vor einem Jahr will das holländisches Unternehmen Trouw Nutrition dort künftig Tierfutter produzieren.

Es tut sich was in der leerstehenden Molkerei in Bützow: Die Firma mit Sitz im niederländischen Amersfooet gilt als eine der weltweit führenden Anbieter von Tierfutter. Dieses ist speziell für Kälber und Jungrinder gedacht. Die Basis dafür ist Magermilch. Diese bleibt nach der Käse-, Butter-, Sahne- oder Trinkmilch-Herstellung zurück.

Hochwertiges Tierfutter

Kernstück der Produktion in Bützow ist eine Sprühtrocknungsanlage. In einem speziellen Verfahren wird die Magermilch in einem Turm in sekundenschnelle zu Trockenpulver verarbeitet. Anschließend werden zahlreiche Zusatzstoffe beigemischt. So entsteht laut Hersteller am Ende ein hochwertiges Futter, das nahezu identisch ist mit Original-Kuhmilch.

Produktion soll 2025 starten

Aktuell werden dazugehörende Anlagen modernisiert und erweitert. Anfang kommenden Jahres soll alles fertig sein. Das Unternehmen sucht nach eigenen Angaben bereits hierzulande nach Zulieferern. 13 Mitarbeiter wurden bereits eingestellt. Zuvor waren mehrere andere Investoren mit der Weiterführung der traditionsreichen Molkerei gescheitert.

