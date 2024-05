Stand: 27.05.2024 10:31 Uhr Hanshagen: Wassermühle bekommt neues Wasserrad

Die Wassermühle in Hanshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bekommt ein neues Wasserrad. Das Alte ist nach zwölf Jahren im Einsatz morsch geworden. Während der Coronazeit stand das Mühlrad zu lange still. Dadurch lag das Holz an einigen Stellen durchgehend im Wasser. Nun muss das Wasserrad mit einem Durchmesser von etwa drei Metern und einem Gewicht von 2,5 Tonnen aus dem Untergeschoss der Mühle herausgeholt werden. Danach kann der Einbau des neuen Rads beginnen. Gefertigt wurde es in einer Tischlerei in Loitz, die auf Mühlenbau spezialisiert ist. Erst im Frühjahr wurde dafür eine Eiche gefällt. Wegen der besonderen Verwendung im Wasser braucht es nämlich grünes Eichenholz. Die Kosten für das Wasserrad liegen bei rund 50.000 Euro. Das Projekt wird mit EU-Fördermitteln unterstützt.

