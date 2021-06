Hansa und Empor: Erfolgreiche Tests für Großveranstaltungen? Stand: 08.06.2021 06:00 Uhr 7.500 Fans beim Hansa-Aufstiegsspiel im Stadion, 1.000 bei Empor in der Stadthalle: Die nächsten Großveranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern scharren schon mit den Füßen. Das ist heute auch ein Thema bei NDR MV LIVE.

von Bernd Kalauch, NDR 1 Radio MV

Gut zwei Wochen nach dem Hansa-Aufstiegsspiel steht fest: Unter den 7.500 Fans im Ostseestadion hat es laut Behörden keinen Corona-Infektionsfall gegeben. Bis nach dem Spiel des HC Empor Rostock am vergangenen Sonnabend mit 1.000 Anhängern in der Stadthalle Ergebnisse vorliegen, dauert es noch ein paar Tage. Der Gesundheitssenator der Hansestadt Rostock, Steffen Bockhahn (Die Linke), hat quasi für Empor seine Hand ins Feuer gelegt. Er war sich sicher, weil er "sowohl vom Sicherheitskonzept des Deutschen Handballbundes und von Empor überzeugt war, als auch die Stadthalle kennt". Sowohl für Hansa als auch für Empor gelte, "man soll nie sagen, es gibt kein Risiko, das gibt es immer", so Bockhahn. Allerdings sei das nicht vergleichbar, mit dem was sich bei Tausenden Hansa-Anhängern außerhalb des Stadions oder etwa am vergangenen Wochenende bei Parties ohne AHA-Regeln im Stadthafen abgespielt habe.

Tropenmediziner Reisinger erfreut und überrascht

Der Arzt und Berater der Landesregierung von der Universität Rostock, Emil Reisinger, hatte im Vorfeld Bedenken zum Hansa-Testspiel vor 7.500 Zuschauer geäußert. In der Tat, so Reisinger, sei die Zahl der Neuinfektionen, vor dem Spiel lag sie bei 10, kurz nach dem 22. Mai auf 78 hochgegangen. Allerdings habe kein Bezug zum Spiel nachgewiesen werden können, fügt der Mediziner hinzu. Insofern freue er sich mit Hansa über den Aufstieg und darüber, dass der Test mit Publikum offenbar erfolgreich war. Von Fußball- oder Handball-Spielen auf generell mögliche Lockerungen für Großveranstaltungen zu schließen, hält Reisinger für verfrüht. Allerdings gäben die aktuell niedrigen Inzidenzen Anlass zu Hoffnung für andere größere Zusammenkünfte.

Hoffnung auf Herdenimmunität

Blieben die Inzidenzwerte niedrig und komme das Impfen weiter so rasant voran, dann könne bald eine gewisse Herdenimmunität in Mecklenburg-Vorpommern erreicht sein, so Reisinger. Damit und mit guten Konzepten zur Einhaltung der Hygieneregeln, stünde dann auch einem Großereignis wie dem "Pangea"-Festival aus medizinischer Sicht nichts im Wege.

Abschlussfeiern für Kindergärten und Schulen vernünftig

Rostock Gesundheitssenator Bockhahn empfiehlt dringend, im Sinne der Kinder, die Feiern durchzuführen. Die gute Nachricht angesichts der Inzidenzlage sei, man könne Abschlussfeiern machen. Die schlechte: Noch müsse man Rücksicht nehmen. Die ein oder andere Schul- beziehungsweise Kindergartenleitung sei noch vorsichtig, was das Feiern angehe. Am besten sollten sich die Einrichtungen im Vorfeld über die aktuell gültige Verordnung informieren und dann gemeinsam mit der Elternvertretung entscheiden, so Bockhahn.

Maske tragen bis zu den Ferien

Für die Forderung des Landeselternrates nach Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen zeigt Bockhahn angesichts der niedrigen Corona-Zahlen Verständnis. Der Gesundheitssenator empfiehlt aber, die Maske jetzt noch die letzten vierzehn Tage bis zu den Ferien in Schulen aufzubehalten. Es müsse aber schnellstens auf Landesebene geregelt werden, wie es mit dem Schulstart am zweiten August weitergehe. Bockhahns Vorschlag: Nach den Ferien bei Inzidenzwerten unter 35 sowohl auf Masken als auch auf das Testen der Schüler zu verzichten.

Welche weiteren Lockerungen für Mecklenburg-Vorpommern infrage kommen und wie mit Großveranstaltungen umgegangen wird, ist auch Thema im neuen Online-Video-Format NDR MV LIVE - zu sehen am frühen Nachmittag in der kostenlosen NDR MV App.

