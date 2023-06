Stand: 30.06.2023 11:25 Uhr Hansa Rostock startet neue Zweitliga-Saison mit Heimspiel gegen Nürnberg

Der FC Hansa Rostock startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Hanseaten treffen am 29. oder 30. Juli im Ostseestadion auf den 1. FC Nürnberg. Im ersten Auswärtsspiel geht es für das Team eine Woche später zum Aufsteiger SV Elversberg. Danach folgt ein Heimspiel gegen Hannover 96. Am 5. Spieltag (1. bis 3. September) kommt es zum Nordderby beim Hamburger SV. Im November (10. bis. 12.) steigt das Traditionsduell beim 1.FC Magdeburg. Zum Prestigeduell mit dem FC St. Pauli kommt es am 15. Spieltag (24. bis 26. November). Mehr zu den Spielplänen.

