DFL-Spielpläne: Werder - FC Bayern und HSV - Schalke zum Start Stand: 30.06.2023 10:50 Uhr Die kommende Spielzeit in der Fußball-Bundesliga sowie in der Zweiten Liga wird von Nordclubs eröffnet. Werder Bremen empfängt am 18. August Meister FC Bayern München, Zweitligist HSV hat am 28. Juli im Volksparkstadion Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu Gast.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte am Freitag die Spielpläne. Beide Partien werden jeweils am Freitagabend um 20.30 Uhr angepfiffen. Während der VfL Wolfsburg in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim startet, kommt es in der Zweiten Liga zum Nordduell zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel.

Der FC St. Pauli muss am ersten Spieltag zum 1. FC Kaiserslautern, Hannover 96 empfängt Aufsteiger SV Elversberg. Hansa Rostock trifft auf den 1. FC Nürnberg, Aufsteiger VfL Osnabrück spielt ebenfalls zu Hause gegen den Karlsruher SC.

St. Paulis erstes Heimspiel gegen Düsseldorf

St. Paulis erster Auftritt am Millerntor ist am 2. Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel trifft dann auf die SpVgg Greuther Fürth. Eintracht Braunschweig tritt zum Nachbarschaftsduell beim 1. FC Magdeburg an. Der HSV reist zum KSC, Hannover muss nach Nürnberg, Hansa zum Aufsteiger Elversberg, Osnabrück nach Paderborn.

Niedersachsenderby Anfang November

Angesichts von sieben Nordclubs in der Zweiten Liga kommt es praktisch an jedem Spieltag zu einem Nordduell. Am ersten November-Wochenende (3. -5.11.) bittet Hannover 96 zum Niedersachsenderby gegen Eintracht Braunschweig, einen Monat später (1.-3.12.) findet das erste Hamburger Stadtduell zwischen St. Pauli und dem HSV am Millerntor statt.

Sollte dem HSV tatsächlich im sechsten Anlauf die ersehnte Rückkehr in die Bundesliga gelingen, könnte er dies mit einem Heimspiel feiern: Am letzten Spieltag (19. Mai 2024) kommt der 1. FC Nürnberg ins Volksparkstadion.

