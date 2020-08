Stand: 05.08.2020 11:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

Handel und Tourismus in MV fehlen Tagesgäste

Nachdem individuelle Tagestouristen weiterhin nicht ins Land dürfen, fallen die Reaktionen bei den Touristikern unterschiedlich aus. Am Dienstag hatte die Landesregierung die Entscheidung darüber auf Ende August vertagt. Anders als von der Tourismus- und Gastronomiebranche erhofft, soll es zunächst auch keine weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Tagestouristen aus anderen Bundesländern seien - außer mit organisierten Busreisen - demnach nicht vor dem ersten September denkbar.

Stralsund: Museen und Ausflugsschiffen fehlen Tagestouristen

In Stralsund fehlen in diesem Jahr vor allem Bus- und Gruppenreisende, so ein Sprecher der Tourismuszentrale. Auch Geschäftsreisende und Tagungsgäste seien kaum vor Ort. Darunter leiden hierzulande vor allem Freizeiteinrichtungen wie Museen oder Ausflugsschiffe, die dadurch deutlich weniger Gäste verzeichnen, hieß es.

Greifswald: Handel beklagt Rückgang der Kaufkraft

In Greifswald fehlt im Handel generell die Kaufkraft, um wieder Stabilität ins Geschäftsleben zu bekommen, so ein Sprecher des Innenstadtvereins. Tagestouristen fallen in der Stadt nicht so sehr ins Gewicht, hieß es. Nach Ansicht des Sprechers sei der Verzicht auf Tagestouristen gerechtfertigt - dies sei besser, als alle Geschäfte ein zweites Mal ganz schließen zu müssen.

Hiddensee bildet bei Tagestouristen eine Ausnahme

Auf Hiddensee werden schon seit Wochen Tagestouristen empfangen, allerdings nimmt die Insel wegen ihrer Lage eine Sonderstellung ein. Nach Angaben der Kurverwaltung kämen die Tagesgäste von Stralsund oder Rügen und könnten damit Übernachtungen im Land nachweisen.

Ueckermünde: Tierpark vermisst Tagestouristen aus Polen

Der Tierpark Ueckermünde befürchtet, im August große Einnahmeverluste, weil in den Vorjahren die meisten Besucher Tagestouristen aus Polen waren, so eine Sprecherin des Tierparks. Sie machten in der Jahresbilanz rund ein Drittel der 100.000 Besucher aus. Im ersten Halbjahr 2020 ging die Zahl der Besucher bereits im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zurück.

