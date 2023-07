Hakenkreuzflagge am Bahnhof in Neubrandenburg gehisst Stand: 29.07.2023 13:35 Uhr Am Bahnhof in Neubrandenburg musste die Polizei am Samstag eine Hakenkreuzflagge entfernen. An gleicher Stelle hing zuvor eine Regenbogenfahne. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Unbekannte haben in der Nacht am Bahnhof Neubrandenburg eine Regenbogenflagge gestohlen und eine Hakenkreuzflagge gehisst. Nun ermittle der Staatsschutz, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Passant entdeckte den Vorfall demnach am Morgen und rief die Polizei, die die Flagge mit dem NS-Symbol sicherstellte. Es werde wegen des Verdachts der Verwendung verfassungswidriger Symbole ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Stadt verurteilt Tat aufs Schärfste

Die Stadtverwaltung Neubrandenburg hat am Vormittag auf den Vorfall reagiert. Ein Sprecher teilte mit, dass mit der öffentlichen Inszenierung von rechtsextremen Symbolen und Zeichen eine neue Dimension der Verherrlichung der menschenverachtenden Ideologie des Nationalsozialismus Neubrandenburg erreicht habe. Dies sei kein Kavaliersdelikt oder Jugendstreich, sondern eine Straftat.

Kritik aus dem Innenministerium

Innenminister Christian Pegel (SPD) kritisiert den Vorfall ebenfalls scharf: "Das Hakenkreuz steht für die schlimmsten Verbrechen an der Menschlichkeit, die je von deutschem Boden ausgegangen sind - sie zu hissen ist nicht nur eine Straftat, sondern menschenverachtend und klar verfassungsfeindlich", so der Minister. Ihm zufolge werde die Polizei alles daransetzen, die Straftäter zu ermitteln.

Queerer Verein in Sorge

Dem Verein "Queer-NB" bereitet das Hissen der Hakenkreuzfahne und der Diebstahl der Reggenbogenflagge große Sorge. Es zeige, wie wichtig es ist, für die Rechte sexueller und geschlechtlicher Minderheiten zu kämpfen, so Nils Berghof vom Verein. Schon seit Wochen laufen laut Berghof scharfe Diskussionen unter anderem mit der AfD in den sozialen Netzwerken über den geplanten Christopher Streetday am 19. August in Neubrandenburg.

Regenbogenflagge mehrfach gestohlen

Am Bahnhof Neubrandenburg hängen in der Regel drei Flaggen. Unter anderem eine Landesfahne und die Regenbogenflagge, die allerdings in der Vergangenheit schon mehrfach dort gestohlen wurde und wieder ersetzt werden musste. Das letzte Mal vor einem Jahr.

