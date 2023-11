Hackerangriffe auf Kreis Vorpommern-Rügen und Firma in Rostock Stand: 28.11.2023 19:48 Uhr Die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügens ist offenbar Opfer eines Cyber-Angriffs geworden und derzeit nicht zu erreichen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist offenbar von einem Hackerangriff betroffen. Alle Computer-Systeme sind vom Netz getrennt worden, heißt es in einer Mitteilung auf der Internetseite des Kreises. Die Kreisverwaltung ist vorerst nur telefonisch erreichbar. Über Nacht solle an dem Problem gearbeitet werden, sagte eine Sprecherin des Kreises. Die Ursache für die IT-Probleme seien noch nicht bekannt. Vorsorglich seien Polizei und auch Landesbehörden informiert worden. Über E-Mail ist die Kreisverwaltung nicht mehr erreichbar. Auch Programme und Services funktionierten nicht mehr, deshalb könnten auch keine Anfragen bearbeitet werden. Neue Informationen will der Landkreis Vorpommern-Rügen auf seiner Internetseite veröffentlichen. Sie könne noch aktualisiert werden, so die Sprecherin.

Auch Cyberangriff auf Rostocker Unternehmen

Auch das Rostocker Unternehmen Inros Lackner ist offenbar von Hackern angegriffen worden. Das teilte das Projektplanungsbüro am Dienstag auf seiner Webseite mit. Davon betroffen seien vor allem Telefone und das Dateisystem der Computer. Diese funktionierten wegen des Cyberangriffs nicht mehr korrekt. Inros Lackner plant nach eigenen Angaben Bauprojekte in den Bereichen Häfen, Infrastruktur und Energie. Weltweit hat das Unternehmen demnach 700 Mitarbeitende.

Hacker griffen Landespolizei an

Erst Anfang November waren Internetseiten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns Ziel von Hackerangriffen. Betroffen waren die Onlinewache und das MV-Serviceportal. Sie waren zwischenzeitlich nur eingeschränkt erreichbar. Im vergangenen Jahr war die Stadtverwaltung Schwerin Opfer eines umfangreichen Cyber-Angriffs geworden.



