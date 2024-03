Stand: 07.03.2024 17:12 Uhr Gülzow: Kaputter Brandmelder führt zu illegalen Cannabispflanzen

Durch einen defekten Brandmelder ist die Polizei in Gülzow (Landkreis Rostock) auf die Spur einer privaten Cannabisplantage gekommen. Nach dem Alarm in einer Wohnung öffnete die Feuerwehr die Tür, da niemand zuhause war. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten die Einsatzkräfte in den Räumen weder Rauch noch Feuer, sondern lediglich den kaputten Brandmelder. Während sie sich in der Wohnung umsahen, fanden sie allerdings eine Indoorplantage mit 29 Cannabispflanzen. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher und ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.

