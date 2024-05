Neues Webasto-Zentrum in Neubrandenburg: Maschinen lagern Autoteile Stand: 07.05.2024 09:23 Uhr Der Autozulieferer Webasto eröffnet am Dienstag ein vollautomatisches Logistik-Zentrum in Neubrandenburg. In das optimierte Lagerungssystem hat das Unternehmen rund sieben Millionen Euro investiert.

Das sieben Millionen Euro teure Logistikzentrum von Webasto in Neubrandenburg ist seit wenigen Wochen in Betrieb und wird nun offiziell eröffnet. In seinem neuen zweigeschossigen Bau in Neubrandenburg will der Autozulieferer Kleinteile für die Herstellung von Heizsystemen vollautomatisch ein- und auslagern.

Keine Arbeitsplätze gestrichen

Mit dem neuen Logistik-Zentrum, so Standortleiter Andreas Dikow, wolle Webasto weltweit wettbewerbsfähig bleiben. Im Vergleich zum alten Hochregal-Lager aus den 90er Jahren, in dem die Angestellten die Behälter mit Muskelkraft hin- und herbewegen mussten, übernehmen jetzt Maschinen komplett das Ein- und Aussortieren der Regale. Das ermögliche im Vergleich zum alten System einen zehnmal schnelleren Zugriff auf die Teile, angefangen von Schrauben über Ventile bis hin zu Abdeckungen. Die Automatisierung koste keine Arbeitsplätze. Die zehn Betroffenen wechseln, laut Unternehmen, in die Produktion. Am Standort Neubrandenburg beschäftigt Webasto derzeit rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

