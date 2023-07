Grünes Licht für Flüchtlingsunterkunft in Upahl Stand: 05.07.2023 11:55 Uhr Im mecklenburgischen Dorf Upahl wird die Containerunterkunft für Asylsuchende kommen. Das Innenministerium hat heute grünes Licht gegeben. Eine Ausnahmegenehmigung macht den Bau nach langem Hin und Her nun doch möglich.

Monatelange Hängepartie, Demonstrationen, Anfeindungen: Die geplante Flüchtlingsunterkunft in Upahl hat die Gemüter erhitzt. Jetzt hat das Innenministerium entschieden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg kann nun doch eine Unterkunft für Geflüchtete bauen. Maximal 250 Menschen sollen dort wohnen.

Ausnahme im Baurecht

Das Ministerium nutzt einen Ausnahmeparagraphen im Bundesbaugesetz, der dort 2015 verankert wurde als schon viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Bei dieser Ausnahme geht es darum, dass Landkreise schnell Flüchtlingsunterkünfte bauen können. Voraussetzung ist laut Innenminister Christian Pegel (SPD), dass Flüchtlingsunterkünfte in dem Gebiet rar sind und dass die Baugenehmigung für eine begrenzte Zeit erteilt wird.

Pegel: Soziale Belange berücksichtigt

Die Gemeinde Upahl muss durch diesen Ausnahmegenehmigung nur angehört werden. Sie hat aber kein Einspruchsrecht. Innenminister Pegel sagte, dass die Belegung der Flüchtlingsunterkunft mit 250 Menschen auch die sozialen Belange der Gemeinde berücksichtigt würde.

Baubeginn in wenigen Wochen

Die Baubehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg kann jetzt den eigenen Bauantrag weiter prüfen. Wenn der Bauantrag dann durch ist, kann auch gebaut werden. Pegel erwartet, dass in wenigen Wochen angefangen wird. Das liege aber im Ermessen des Landkreises, so Pegel. Die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft wurde in dem Bauantrag für ein Jahr beantragt. Danach müssen die Container dann auch wieder abgebaut werden.

Anhaltender Streit um Unterkunft

Ursprünglich waren in dem Dorf mit 500 Einwohnern 400 Plätze für Geflüchtete in einer Containerunterkunft geplant. Die Pläne haben für wochenlange Proteste gesorgt. Die Gemeinde Upahl hatte den bereits gestarteten Bau mit einer Klage gestoppt. Sie hatte geklagt, weil keine Baugenehmigung vorlag. Upahl sah sich nicht ausreichend beteiligt. Der Landkreis hatte daraufhin einen Bauantrag gestellt. Ende März folgte in dem anhaltenden Streit um die Flüchtlingsunterkunft eine Änderung des Bebauungsplan für das Gelände durch die Gemeindevertretung, womit die Unterkunft per Baurecht untersagt wurde. Kurz darauf hatte der Kreistag entschieden, die Zahl der Geflüchteten auf 200 zu reduzieren.

