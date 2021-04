Stand: 05.04.2021 06:52 Uhr Großeinsatz in der Mecklenburger Bucht vor Boltenhagen

In der Mecklenburger Bucht vor Boltenhagen hat eine Sportbootbesatzung mit ihrem Notruf einen Großeinsatz ausgelöst. Vermutet wurde ein Feuer an Bord. Beteiligt am Einsatz waren der Seenotkreuzer "Bremen" aus Grossenbrode in Schleswig-Holstein, das Seenotboot "Wolfgang Wiese" aus Timmendorf auf Poel, das Seenotboot aus Travemünde, das Schadstoffunfall-Bekämpfungsschiff der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes "Scharhörn", sowie der Hochseebergungsschlepper "Baltic" und das Küstenstreifenboot "Hoben" der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar. An Land wurden die Feuerwehren aus Boltenhagen und Klütz alarmiert. Das Seenotboot "Wolfgang Wiese" konnte das havarierte Schiff gegen 20 Uhr in den Hafen Tarnewitz schleppen. An Bord waren vier Erwachsene und ein Kind. Sie wurden in der Marina "Weiße Wiek" von Rettungskräften versorgt. Eine Person kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Ursache für die Havarie war offenbar ein Defekt am Kühlkreislauf des Motors, der zu Qualm und Gestank an Bord geführt hatte. Einen Brand auf dem Schiff gab es danach glücklicherweise nicht. | 05.04.2021 06:52