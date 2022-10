Groß Strömkendorf: Feuer in Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete Stand: 20.10.2022 05:00 Uhr Wegen eines Brandes mussten Geflüchtete aus der Ukraine ihre Unterkunft verlassen. Verletzt wird niemand. Vermutet wird Brandstiftung.

Gegen 21:20 Uhr am Donnerstagabend schlug in der Einrichtung in Groß Strömkendorf ein Alarmsignal an. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus einem Fenster an der Vorderseite des reetgedeckten Daches.

Passanten versuchten das Feuer zu löschen

Während die Feuerwehr alarmiert wurde, versuchten Mitarbeiter der Einrichtung und Passanten den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich 15 Personen in der Unterkunft, darunter Geflüchtete aus der Ukraine und Mitarbeiter des DRK Landesverbandes in dem Gebäude, die das Haus jedoch rechtzeitig verlassen konnten. Knapp 120 Einsatzkräfte und etwa 20 Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Die Löscharbeiten dauern noch an. Beteiligt sind die Feuerwehr Wismar Altstadt, die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwilligen Feuerwehren aus Kirchdorf (Insel Poel), Neukloster, Stove und Blowatz. Zwischenzeitlich sei befürchtet worden, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergehe. Dies konnte aber verhindert werden.

Landkreis Nordwestmecklenburg geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus. Am Wochenende zuvor hatte die Polizei die Unterkunft wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht, wie Landrat Tino Schomann (CDU) mitteilte. “Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde”, so Schomann. Auch die zuständige Polizei geht derzeit von einer politisch motivierten Straftat aus.

Der Leiter der Flüchtlingsunterkunft "Schäfereck", Andrej Bondartschuk, der selbst aus der Ukraine stammt, äußerte sich ebenfalls zur Brandstiftung: "Ich finde das sehr erschreckend, dass man in dem Land ankommt, wo man in Sicherheit ist und geschützt und plötzlich muss man wieder einmal sein Heim verlassen. Man muss wieder einmal um die eigene Sicherheit bangen und diese Unsicherheit noch einmal erlebten, die man schon mal erlebt hat."