Nach Brand von Flüchtlingsunterkunft in MV: Das ist bisher bekannt Stand: 21.10.2022 06:31 Uhr Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sie vermutet zudem ein politisches Motiv. Was zu dem Vorfall bisher bekannt und was noch unklar ist, fassen wir hier zusammen.

Das Feuer war am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr in der Einrichtung ausgebrochen. 17 Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Unterkunft - 14 Geflüchtete aus der Ukraine und drei Mitarbeitende des Deutschen Roten Kreuzes, das die Unterkunft betreibt. Alle Bewohner und Betreuer konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben somit unverletzt.

