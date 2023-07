Greifswalder Supermarkt startet Aktion "Stille Stunde" Stand: 19.07.2023 13:54 Uhr Seit 18. Juli veranstaltet der Rewe am Südbahnhof in Greifswald die "Stille Stunde“. Diese findet dort jeden Dienstag von 18 - 20 Uhr statt und soll hochsensiblen und autistischen Menschen einen entspannteren Einkauf ermöglichen.

Laut Sina Witkowski (Pommersche Diakonie) können Menschen im Autismus-Spektrum aufgrund einer sogenannten Reizfilterschwäche schnell durch zu viele Eindrücke überfordert werden und somit ist ihre Teilhabe am sozialen Leben erschwert. Alltägliche Tätigkeiten, wie beispielsweise das Einkaufen, können da eine große Herausforderung darstellen und sind mit vielen Hürden verbunden.

Reizarme Atmosphäre im Supermarkt

Hier setzt die Aktion der „Stillen Stunde“ an. Ursprünglich in Neuseeland gestartet, steigen nun auch vereinzelte Supermärkte in ganz Deutschland mit ein. Jetzt auch jeden Dienstagabend der Rewe am Südbahnhof in Greifswald. In dieser Zeit soll die Geräuschkulisse auf ein Minimum reduziert werden. Auf Musik und Werbedurchsagen wird verzichtet. Das Licht wird gedimmt. Waren werden nicht ver- und ausgeräumt und das Piepen beim Einscannen der Ware an der Kasse wird leise gestellt. Das besondere Angebot soll Menschen im Autismus-Spektrum und anderen hochsensiblen Personen das Einkaufen im Rewe-Markt erleichtern. Auch Kunden ohne Autismus empfanden den Einkauf während der stillen Stunde als entspannter, laut einem Bericht von NDR Info.

Großer Unterschied für Betroffene

Für Betroffene ist diese Aktion eine große Hilfe, die mit wenig Aufwand viel bewirken kann. "Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit dem Kunden hier das Einkaufen so entspannt wie möglich zu machen. Wenn das dann mit ganz einfachen Knopfdrücken passiert, in dem wir das Licht dimmen und die Monitore ausschalten, machen wir das.", so Filialleiterin Judith Schönfeld. Hans-Georg Häusel, Konsumpsychologe und Hirnforscher, sagt allerdings bei NDR MV Live: "Supermärkte machen nichts, was sich nicht irgendwann mal an der Kasse niederschlagen würde. Das heißt, es ist sicherlich auch eine Marketingaktion um auf sich aufmerksam zu machen."

