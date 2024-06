Stand: 09.06.2024 14:50 Uhr Greifswald: Rund 10.000 Besucher bei der Bachwoche

Mit rund 10.000 Besucherinnen und Besuchern ist in Greifswald die Bachwoche zu Ende gegangen. Das Festival stand unter dem Motto "Bach romantisch" und stellte Werke von Johann Sebastian Bach in Zusammenhang mit der Zeit des Malers Caspar David Friedrich, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Der berühmte Maler wurde 1774 in Greifswald geboren und starb 1840. Die Bachwoche wurde vom NDR unterstützt. Der musikalische Leiter, Frank Dittmer, zeigte sich "hochzufrieden" mit dem Verlauf der Veranstaltung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald