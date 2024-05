Stand: 27.05.2024 09:31 Uhr Greifswald: Neue Kita mit Platz für 170 Kinder geplant

In Greifswald kann der Bau der neuen Kita "Regenbogen" beginnen. Christian Pegel (SPD), Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung, übergibt dafür am Montag die Förderzusage. In der neuen Kita haben dann 170 Kinder Platz, es gibt eine Küche und einen Sportraum. Der Neubau entsteht direkt neben dem jetzigen Gebäude, sodass die Kinder während der Bauzeit in der Einrichtung bleiben können. Die Fertigstellung ist für Anfang 2026 geplant.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald