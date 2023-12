Stand: 28.12.2023 10:19 Uhr Greifswald: Leinenzwang für Hunde enfällt teilweise

In Greifswald enfällt zum Jahresbeginn die generelle Leinenpflicht für Hunde. Der Leinenzwang widerspreche dem artgerechten Erkundungs-, Bewegungs- und Sozialverhalten, heißt es von der Stadt. Deshalb müssen Hundebesitzer ihre Tiere ab dem 1. Januar nur noch im Bereich der Innenstadt mit Teilen der Fleischervorstadt, Steinbeckervorstadt und des Museumshafens anleinen. Eine Ausnahme ist auch der gesamte Ortsteil Wieck, einschließlich der Straßen "An der Mühle" in Eldena und dem "Studentensteig". Weil das Fischerdorf eine touristische Bedeutung hat, herrscht dort auch weiterhin Leinenpflicht. Verstöße gegen diese Regelungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

