Stand: 04.08.2023 15:33 Uhr Greifswald: Korrosionen an Fässern mit radioaktivem Abfall

Zu einem meldepflichtigen Ereignis ist es beim Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN GmbH) in Greifswald/Lubmin gekommen. An drei Fässern mit radioaktiven Abfällen wurden laut Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern Korrosionen festgestellt. Die Fässer seien mit feuchtem Schlamm befüllt - an einem seien bei der Begutachtung sogar Durchrostungen erkannt worden. Eine Freisetzung radioaktiver Stoffe außerhalb des Kontrollbereichs sei aber zu jeder Zeit ausgeschlossen gewesen.

