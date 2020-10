Greifswald: Kita und Hort wegen Corona-Fällen geschlossen Stand: 15.10.2020 06:42 Uhr Wegen Corona-Fällen sind in Greifswald zwei Kinder-Betreuungseinrichtungen geschlossen worden. Wie viele Kinder von der angeordneten Quarantäne betroffen sind, ist noch unklar.

In Greifswald sind drei Kinder der städtischen "Hanse-Kinder"-Einrichtungen positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden, teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwochabend mit. Betroffen ist der Hort der Greifswalder Kollwitz-Schule "Abenteuerland" und die Kindertageseinrichtung "Kleine Entdecker".

Kinder müssen in Quarantäne

Alle Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule, die Montag und Dienstag den zur Schule gehörenden Hort "Abenteuerland" besucht haben, müssen sich nach Angaben des Landkreises umgehend in Quarantäne begeben. So auch die betreuten Kinder der Kindertagesstätte "Kleine Entdecker".

Betroffene Einrichtungen geschlossen

Das Gesundheitsamt will sich mit den betroffenen Familien in Verbindung setzen. Insgesamt werden mehr als 300 Kinder in beiden Einrichtungen betreut. Wie viele jetzt von der Quarantäne betroffen sind, ist noch offen. Der städtische Betreiber der Einrichtungen gab auf seiner Internetseite bekannt, dass beide Häuser ab sofort geschlossen sind.

