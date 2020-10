Stand: 14.11.2010 17:43 Uhr Golm - Neues Buch stellt Opferzahlen infrage

Auf dem Golm auf Usedom befindet sich die größte Kriegsgräberstätte Mecklenburg-Vorpommerns. Bislang gingen Wissenschaftler davon aus, dass dort 23.000 Menschen - überwiegend Opfer eines verheerenden Bombenangriffs im März 1945 auf Swinemünde - begraben liegen. Ein neues Buch des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das am Sonntag in der Jugendbegegnungsstätte Golm in Kamminke vorgestellt wurde, stellt diese Zahl infrage.

6.000 bis 14.000 Opfer

Demnach müsse nach den neuesten Erkenntnissen davon ausgegangen werden, dass lediglich 6.000 bis 14.000 dem Bombenangriff auf Swinemünde zum Opfer fielen und auf dem Golm ihre letzte Ruhe gefunden haben. "Forschungen führen die Zahl wieder in den Bereich zurück, von den man bis in die frühen 1960er Jahre ausging. Die Spanne zwischen 6.000 und 14.000 ist die Zahl, die uns als seriös und realistisch erscheint, ohne sie näher eingrenzen zu könne. Wir nähern uns den historischen Fakten wieder an, mit denen man in unmittelbarer, zeitlicher Nähe zu diesem Bombenangriff und in den zwei Nachkriegsjahrzehnten arbeitete", sagte der Leiter der Jugendbegegnungsstätte Golm, Dr. Nils Köhler.

Usedomer wollten Einebnung verhindern

Laut Köhler sind nach dem Bombenangriff im März 1945 zwar mehr als 20.000 Tote gezählt worden - jedoch insgesamt auf den Inseln Usedom und Wollin. Viele Tote seien auf dem Golm beerdigt worden, dennoch gebe es weitere Massengräber, sodass die bislang genannte Opferzahl nicht mehr haltbar sei. Der Mythos von 23.000 Opfern tauchte erst Ende der 60er Jahre auf, so Köhler. Die Usedomer selbst hätten ihn geschaffen, um eine drohende Einebnung des Friedhofes zu verhindern. Das plante damals die SED-Bezirksleitung in Rostock.

Neue Erkenntnisse zur Grenzziehung

Auch über die Grenzziehung auf Usedom fördert das Buch, das Aufsätze von 25 Historikern vereint, neue Erkenntnisse zutage. Ein Historiker aus Schwerin hat in deutschen und polnischen Archiven geforscht und festgestellt. dass die Grenze bereits auf der Potsdamer Konferenz im August 1945 festgelegt worden war. Allerdings habe es noch bis 1947 Verhandlungen darüber gegeben, die gesamte Insel Usedom sowie einige Städte auf dem Festland wie etwa Wolgast und Anklam an Polen anzugliedern.

