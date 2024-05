Stand: 06.05.2024 11:47 Uhr Göhlen: Angeschossene Katze musste eingeschläfert werden

In Göhlen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonnabend eine Katze auf einer Straße angeschossen worden. Dabei wurde das Tier nach Angaben der Polizei so schwer verletzt, dass es durch einen Tierarzt eingeschläfert werden musste. Wer geschossen hat, ist noch unklar. Die Besitzerin hatte ihre Katze gegen neun Uhr entdeckt, etwa eine halbe Stunde nachdem sie einen lauten Knall gehört hatte. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden. Sie ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

