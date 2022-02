Gewerkschaft der Polizei MV: "Es ist eine neue Brutalität" Stand: 01.02.2022 13:59 Uhr Die tödlichen Schüsse auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz haben bundesweit Entsetzen ausgelöst. Als Zeichen ihrer Anteilnahme trägt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern Trauerflor an den Dienstfahrzeugen.

"Es ist eine furchtbare Tat", sagte Christian Schumacher von der Gewerkschaft der Polizei bei NDR MV Live. "Der Alptraum eines Polizisten und das schlimmste, was passieren kann." Zwei Tatverdächtige sind inzwischen gefasst worden, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet Schumacher eine deutliche Zunahme von Gewalt gegen Polizeibeamte.

Gewalt nimmt auch in Mecklenburg-Vorpommern zu

Es gebe mehrere Statistiken, die belegen, dass es immer mehr Gewalt gegen Polizisten gibt. Und nicht nur die Anzahl der Vorfälle nehme zu, sondern auch ihre Massivität. "Früher waren es eher Beleidigungen, jetzt ist es auch körperliche Gewalt und die Anwendung von Waffen", so Schumacher. "Es ist eine neue Brutalität, die man früher nicht gekannt hat." Ein Grund für Angriffe ist ihm zufolge, dass die Polizei der sichtbare Vertreter des Staates ist. Menschen, die die Regeln des Staates ablehnen, würden ihren Hass demnach an der Polizei auslassen. Gerade am Montagabend hatten Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen in Rostock Beamte mit Böllern beworfen. In Grimmen sind nach Polizeiangaben mehrere Einsatzkräfte beleidigt und mit Eiern beworfen worden.

Schumacher: "Es ist für mich immer noch der schönste Beruf der Welt"

Organisiert und befeuert wird die Gewalt gegen Einsatzkräfte teilweise auch über soziale Medien, wie Schumacher bestätigt. Auf der anderen Seite erreichen ihn und seine Kollegen und Kolleginnen momentan auch viele positive Rückmeldungen, Anteilnahme und Dankbarkeit über das Internet. "Es ist für mich immer noch der schönste Beruf der Welt", so Schumacher. Auch wenn es gefährliche Situationen gebe, sei es ein Job, der vielen Menschen Positives bringe. Das sei es auch, was er versuche, neuen Anwärtern und ihren Angehörigen mit auf den Weg zu geben. "Eine totale Sicherheit gibt es leider nicht, wir können nur versuchen, uns so gut wie möglich auf alles vorzubereiten."

