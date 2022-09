Geburtstagsparty am Funkhaus: 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 25.09.2022 06:30 Uhr 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern - das feiern wir gemeinsam mit Ihnen und laden Sie heute zum großen Funkhausfest in Schwerin ein. Hier ist die Anmeldung möglich.

Das wird Ihre Gelegenheit, den NDR ganz persönlich kennenzulernen. Sie können hinter die Kulissen schauen und sehen, wie NDR MV Live entsteht, dabei sein, wenn ein Podcast produziert wird, der Onlineredaktion über die Schulter gucken. Sie können uns Fragen stellen oder auch Ihr Feedback zu unseren Produkten geben. Wir freuen uns über viele Hinweise und neue Ideen. Außerdem können Sie mit bekannten NDR Gesichtern wie Heinz Galling, Peter Rasch, Steffen Schneider, Ingo Zamperoni oder Heike Götz ins Gespräch kommen.

Wir haben Grund zu feiern!

Seit 1992 senden wir das Nordmagazin im NDR Fernsehen und NDR 1 Radio MV im Hörfunk - aus unserem Land für unser Land und natürlich für Sie. Auch online versorgen wir Sie bereits seit vielen Jahren mit den aktuellen News aus MV, Veranstaltungen in Ihrer Nähe, oder hilfreichen Alltagstipps.

Sie sind es, die wir jeden Tag begleiten und eben das wollen wir mit Ihnen feiern. Dafür laden wir Sie, die Menschen in unserem Land, in unser Landesfunkhaus in Schwerin ein. Gemeinsam wollen wir am 25. September von 10 bis 18 Uhr 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern feiern. Die Feier wird unterstützt von Lübzer, Lotto Mecklenburg-Vorpommern und Edeka.

Bühnenprogramm für Groß und Klein

Groß und Klein wird Einiges geboten. Die Kleinen freuen sich über Ernie und Bert, ihre Stars aus der Sesamstraße, Torwandschießen, die NDR 2 Kinderwelt und tolle Interaktionsangebote. Für die Größeren und Großen heizen die Bands Billy Rock aus Wismar, die Hamburger Band Tripod und unsere Funkhausband ein. Durch die verschiedenen Programmpunkte führen unsere Moderatoren und Moderatorinnen aus Hörfunk und Fernsehen. Stefan Kuna, Theresa Hebert, Frank Breuner und Thilo Tautz stehen unter anderem für Sie auf den Bühnen. Auch unsere beiden "Wetterfrösche" Stefan Kreibohm und Uwe Ulbrich kommen extra von Hiddensee nach Schwerin. Auch der NDR Landesrundfunkrat und die Programm-Verantwortlichen des NDR in MV freuen sich auf Gespräche mit Ihnen. Fragen Sie gerne kritisch nach – dafür sind wir da!

Außerdem können Sie Plattdeutsches mit Yared Dibaba, Herrn Momsen und "De Plappermoehl" erleben, Satire mit dem "Ambulanz Team" - der NDR Info Intensiv-Station oder Klassisches mit den Festspielen MV und ihrem Stargast, dem Akkordeonisten Martynas Levickis.

Wir zeichnen am Sonntag verschiedene NDR Podcasts auf und Sie sind direkt dabei. Nutzen Sie die Chance und holen sich Autogramme. Sie können an Führungen durch das Landesfunkhaus teilnehmen. Besuchen Sie die Studios von NDR 1 Radio MV und stellen Sie sich ins Scheinwerferlicht im Nordmagazin-Studio. Karten dafür gibt es bei den mobilen Teams überall auf dem Gelände. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Platzverhältnisse nur eine begrenzte Zahl an Führungen anbieten und die Studios nur mit Mund-Nasenschutz besucht werden können. Viele weitere Aktionen und Stände gibt es draußen - "Rasch durch den Garten", "Rute Raus, der Spaß beginnt", "Vorsicht Leif", "Online/Social Media NDR MV", um nur ein paar zu nennen. Einen Überblick über die Aktionen erhalten Sie auf der Karte und über Durchsagen vor Ort. Sie erleben die NDR 1 Radio MV Moderatoren auch im Streckenfunk überall auf dem Funkhausgelände.

Hier finden Sie die Bühnen und Infostände beim NDR MV Geburtstagsfest.

Lageplan: was ist wo beim NDR MV Geburtstagsfest? 1 NDR Dialogbus

2 Technik zum Kennenlernen

3 Hinstorff-Verlag | Die schönsten Bücher im Norden

4 Die NDR Regionalstudios in Mecklenburg-Vorpommern

5 Kirche im NDR unter dem Motto „Mecklenburger Charakterköpfe“

6 NDR MV online

7 Der NDR Landesrundfunkrat Mecklenburg-Vorpommern

8 „Spielplatz“ der Freien Waldorfschule Schwerin

9 Treffpunkt NDR: Autogramme und Gespräche von und mit NDR Moderatorinnen und Moderatoren

10 NDR 2 „Kinderwelt“

11 Sportberichterstattung im NDR

12 „Rute raus, der Spaß beginnt!“ mit Heinz Galling und Horst Hennings

13 „Vorsicht Leif!“ mit Leif Tennemann

14 „Rasch durch den Garten“ mit Peter Rasch

15 NDR Fotostation

16 NDR Fernsehen Livesendung | 15.15 bis 16.00 Uhr | „30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern“ mit Thilo Tautz

17 Diese Themen und Aktionen finden Sie im Funkhausgebäude

Untergeschoss:

Die NDR Studioküche hat für Sie geöffnet

Erdgeschoss:

17/A Ausbildung im NDR

17/B DAB+ Empfang in Mecklenburg-Vorpommern

17/C Barrierefreie Angebote im NDR

Zwischengeschoss:

17/F NDR MV Live

Anmeldungen zum NDR Geburtstagsfest jetzt möglich

Der Besuch beim Geburtstagsfest des NDR in Schwerin kostet keinen Eintritt. Alle Besucher ab einem Alter von 6 Jahren müssen sich aberkostenlos anmelden. Das ist über eine externe Seite möglich. Das müssen Sie wissen:

Wenn Sie sich anmelden, bekommen Sie einen QR-Code per Mail zugeschickt, ein kariertes, schwarz-weißes Muster.

Dieser QR-Code ist Ihr persönlicher Zugangscode am Einlass zum Fest auf dem Funkhausgelände.

Wenn Sie mit mehreren Personen kommen, müssen Sie bitte jeden Besucher einzeln über die Anmeldeseite anmelden. Jeder Besucher ab einem Alter von 6 Jahren benötigt einen eigenen QR-Code.

Ohne Anmeldung und QR-Code gelangen Sie nicht auf das Veranstaltungsgelände.

Sie können den Code entweder ausdrucken, um diesen am Einlass vorzuzeigen oder auf dem Handy direkt aus der Bestätigungsmail anzeigen

Wenn Sie sich angemeldet haben, dann aber doch nicht kommen können, dann bitten wir Sie, sich wieder abzumelden. In der Bestätigungsmail finden Sie einen Link zur Abmeldung.

Alle Felder im Anmeldeformular sind Pflichtfelder.

Eine Anmeldung ist allein deshalb erforderlich, weil wir Auflagen einhalten müssen, was die maximal mögliche Zahl an Personen auf dem Gelände angeht.

Kostenlose Anreise mit ÖPNV

Wir empfehlen allen Besucherinnen und Besuchern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum NDR Funkhausfest anzureisen. Der Vorteil: Mit der Eintrittskarte (QR-Code) kann am 25. September der Schweriner Nahverkehr zwischen 8.00 und 20.00 Uhr kostenlos genutzt werden. Zudem fährt ab 9.30 Uhr im Viertelstundentakt ein kostenfreier Busshuttle vom Schweriner Hauptbahnhof direkt zum NDR Funkhaus. Sie können an allen Haltestellen an dieser Strecke zusteigen.

Auch die Nutzung des Shuttlebusses ist kostenlos. Wer hingegen mit dem Fahrrad anreisen möchte, hat die Möglichkeit, auf dem Gelände der Freien Waldorfschule in der Schlossgartenallee, direkt neben dem NDR Funkhaus, das Rad anzuschließen. Mit dem Pkw ist die Anreise nicht möglich. Die Zufahrt zum NDR Funkhaus wird für den Autoverkehr komplett gesperrt. Und noch ein wichtiger Hinweis: Bitte bringen Sie nur kleine Taschen oder Rucksäcke mit. Größere Taschen und sperrige Gegenstände sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.08.2022 | 10:00 Uhr