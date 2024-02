Gebäude evakuiert: Reizgas am Schulcampus in Zarrentin Stand: 26.02.2024 14:28 Uhr Am Schulcampus in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat es einen Gasalarm gegeben. Das Schulgebäude wurde evakuiert. Die Polizei ermittelt.

Gegen halb zwölf ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein. Demnach klagten am Schulcampus in Zarrentin zunächst mehr als 20 Kinder und Jugendliche über Atemwegsprobleme, Schwindel und Unwohlsein. Die Betroffenen sind zwischen 12 und 14 Jahren alt. Die Polizei räumte das Schulgebäude, brachte auch Lehrer und Personal aus dem Gefahrenbereich.

Reizgas im Eingangsbereich verströmt

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr wurde im Eingangsbereich der Regionalen Schule Reizgas freigesetzt. In welcher Form ist laut Polizeiinspektion in Ludwigslust allerdings noch unklar. Die Schülerinnen und Schüler - insgesamt etwa 40 - werden derzeit von Sanitätern medizinisch versorgt beziehungsweise in die Krankenhäuser nach Schwerin und Hagenow gebracht. Mehrere Rettungswagen befinden sich auf dem Schulgelände. Die Polizei prüft den Verdacht einer Straftat.

