Stand: 17.11.2021 09:43 Uhr Gadebusch: Porsche-Fahrer mehr als 100 km/h zu schnell

Mit einer Geschwindigkeit von 188 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 70 ist ein Porsche-Fahrer über die Bundesstraße 208 bei Gadebusch in Nordwestmecklenburg gerast. Die Besatzung eines Videowagens der Polizei zog den 66-Jährigen am Dienstag aus dem Verkehr. Laut Polizei muss der Mann aus Schleswig-Holstein nach den neuen Bußgeldregelungen mit drei Monaten Fahrverbot, etwa 700 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen. | 17.11.2021 09:42