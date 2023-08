Stand: 02.08.2023 15:12 Uhr Friedland: Feuer in Lagerhalle für Elektroschrott ausgebrochen

In Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochmittag ein Feuer in einer Lagerhalle mit Elektro-Schrott ausgebrochen. Das teilte die Polizei mit. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Da die Feuerwehr befürchtete, dass sich giftige Gase entwickeln, forderte sie die Anwohner im Bereich Pleetzer Weg auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Am frühen Nachmittag konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen.

