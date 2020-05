Stand: 30.05.2020 10:17 Uhr - NDR 1 Radio MV

Flughafen Heringsdorf beendet Corona-Zwangspause

Auf dem Flughafen Heringsdorf ist in diesem Jahr die erste Maschine gelandet. Wegen der Corona-Pandemie hatte sich der Saisonstart um zwei Monate verschoben. Die Lufthansa-Maschine war am Samstagmorgen in Frankfurt am Main mit Usedom-Urlaubern gestartet. Bis Ende Oktober fliegt die Airline jeden Sonnabend auf die Insel und wieder zurück. Voraussichtlich von Ende Juni an werden auch die Linien von und nach Stuttgart, Düsseldorf und Zürich wieder bedient. Für Dortmund gibt es noch keinen Flugplan.

Saisonstart um acht Wochen verschoben

Der Saisonstart war für Anfang April geplant. Die Verschiebung um acht Wochen bedeutet für die Flughafengesellschaft einen erheblichen Einnahmeverlust. Der Kreis Vorpommern-Greifswald als Gesellschafter will dem Flughafen Heringsdorf nun finanziell helfen. Laut Nachtragshaushalt des Kreises, der vor kurzem vorgestellt wurde, soll der Airport einen Zuschuss von rund 300.000 Euro bekommen.

Maschine aus München nach Rostock-Laage

Auch auf dem Flughafen Rostock-Laage wird an diesem Wochenende mit einer Lufthansa-Maschine von und nach München der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Wegen der Corona-Pandemie ist das Angebot in Rostock-Laage derzeit noch reduziert. Die Lufthansa bietet die Verbindung nach München zunächst nur einmal wöchentlich an - statt ursprünglich zehn Mal die Woche. Eingesetzt wird ein Flugzeug mit 90 Sitzplätzen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, werden nicht alle Plätze vergeben. Sollte die Nachfrage höher sein als das Angebot, werde die Lufthansa eine größere Maschine einsetzen, sagte eine Flughafen-Sprecherin.



Weitere Informationen NDR Info Live-Ticker: Größerer Corona-Ausbruch in Göttingen NDR Info Bei privaten Feiern hat sich in Göttingen eine größere Zahl Menschen mit Corona infiziert. Im ganzen Norden will die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen. Weitere News im Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.05.2020 | 12:00 Uhr