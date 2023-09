Feuer und Evakuierung: Großübung mit 900 Einsatzkräften Stand: 30.09.2023 12:15 Uhr Hunderte Einsatzkräfte sind im Raum Torgelow (Vorpommern-Greifswald) unterwegs. Sie wollen die Bekämpfung eines Waldbrandes trainieren und auch bei einem fiktiven Zugunglück sind die Retter im Einsatz.

Schon mehrmals ist es bei langer Trockenheit auf ehemaligen Truppenübungsplätzen in Westmecklenburg zu Großbränden gekommen. Um für solche Einsätze besser gewappnet zu sein, trainieren seit heute Morgen insgesamt 900 Einsatzkräfte mit 100 Fahrzeugen die Bekämpfung eines Waldbrandes in munitionsverseuchtem Gebiet.

Realistisches Szenario nachgestellt

Das Szenario: Seit Tagen brennt es großflächig auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück. Das Feuer ist lange nicht unter Kontrolle und droht auf benachbarte Waldstücke überzugreifen. Von diesen Waldstücken umgeben ist das kleine Dorf Uhlenkrug. Der Ort könnte durch das Feuer eingekesselt werden. Also muss Uhlenkrug mit seinen 100 Einwohnern evakuiert werden. Außerdem wird die Bekämpfung eines Waldbrandes in einem munitionsverseuchten Gebiet trainiert.

Annahme: Zugunglück in Pasewalk

Am Vormittag mussten allerdings Verletzte nach einem angenommenen Zugunglück in Pasewalk gerettet und versorgt werden. Eine Regionalexpresszug ist mit einem Auto zusammengestoßen, so die Annahme. Rettungskräfte versuchen mit Spezialgeräten und Leitern die verletzten Reisenden aus dem Zug zu befreien. Bei diesem Teil der Großübung handelt es sich um ein Element, das vorab geheim gehalten wurde, um die Übung so realitätsnah wie möglich durchführen zu können.

Innenminister Christian Pegel (SPD), der die Übung besuchte, zog ein erstes Fazit. Das Bahnunglück sei realtätsgerecht nachgestellt. Der Minister lobte das geordnete Vorgehen. Es sei beachtlich, wie schnell bei so einem schweren Unglück Strukturen entstehen und die verschiedenen Kräfte zusammenwirken, so Pegel.

Auch Wehren aus Polen beteiligt

Neben Feuerwehrleuten aus Deutschland, dem Technischen Hilfswerk und mehreren Landes- und Kreisbehörden der Bundeswehr beteiligen sich auch Feuerwehrleute aus Polen an der Übung. Hauptorganisator ist das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV, das zum Innenministerium gehört.

Mobiles Feldlager zur Versorgung

Im Rahmen der Großübung wurde ein mobiles Feldlager errichtet. Dadurch sollen die Helfer so versorgt werden, dass sie einen 45 Stunden währenden Einsatz durchhalten. Außerdem soll die Koordination bei parallel anlaufenden Notfalleinsätzen geprobt werden. Die Kaserne Jägerbrück war schon im Jahr 2014 Schauplatz einer Großbrandübung. Noch bis in den Nachmittag wird geübt. Danach treffen sich die 900 Rettungskräfte aus Polen und Mecklenburg-Vorpommern zur Auswertung der Großübung in der Bundeswehrkaserne in Torgelow.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.09.2023 | 12:00 Uhr