Fall Leonie: Stiefvater bleibt in Untersuchungshaft

Im Fall der gewaltsam zu Tode gekommen Leonie aus Torgelow hat die Mutter des Kindes den Tatverdächtigen offenbar neu belastet. Infolgedessen zog sein Anwalt einen für heute anberaumten Haftprüfungstermin vor dem Amtsgericht Pasewalk zurück.

Aussagen liegen dem Gericht nicht vor

Damit bleibt der tatverdächtige Stiefvater weiter in Untersuchungshaft. Die Aussagen der Mutter von Leonie, der Tatverdächtige hätte seine Stieftochter geschlagen, liegen dem Strafverteidiger bislang nicht schriftlich vor, hieß es. Er habe deswegen am Donnerstag beantragt, die Haftprüfung für David H. zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen, um sich mit den neuen Ermittlungsergebnissen gründlich befassen zu können.

Das Gericht muss darüber entscheiden, ob der Tatverdacht gegen Leonies Stiefvater wegen Mordes durch Unterlassen weiter aufrecht erhalten werden kann. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler auf Anfrage von NDR 1 Radio MV.

Vorwurf: Mord durch Unterlassen

Dem zur Tatzeit 27-jährigen Mann wird vorgeworfen, am 12. Januar dieses Jahres seine sechsjährige Stieftochter so misshandelt zu haben, dass das Mädchen an den Folgen der Misshandlungen verstarb. Der verdächtige Stiefvater bestreitet die Tat.

Eine Woche lang auf der Flucht

Während seiner Vernehmung war David H. aus dem Polizeihauptrevier Pasewalk geflohen und hielt sich eine Woche lang versteckt. Als er mit seinem Anwalt zur Polizei fuhr, um sich zu stellen, wurde David H. noch während der Fahrt festgenommen. Auch gegen Leonies leibliche Mutter werde ermittelt, hieß es.

Beerdigung in Wolgast

Leonie wurde Anfang Februar in Wolgast beerdigt worden. Dort lebt der leibliche Vater des Mädchens. Erst Mitte vergangenen Jahres war sie zusammen mit ihrer Mutter, den beiden jüngeren Geschwistern und ihrem Stiefvater nach Torgelow gezogen. In der Wohnung dort wurde sie Anfang Januar tot aufgefunden.

