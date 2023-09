Fahrer krank: Schulbusverkehr in Ribnitz-Damgarten eingeschränkt Stand: 25.09.2023 16:53 Uhr Weil zu viele Fahrerinnen und Fahrer krank sind, wird der Busverkehr in Teilen des Landkreises Vorpommern-Rügen bis zum nächsten Sonntag eingeschränkt.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wird von Dienstag (26. September) an der öffentliche Busverkehr eingeschränkt. Betroffen sind die Bereiche Ribnitz-Damgarten und Barth. Laut Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen gibt es einen sehr hohen Krankenstand, der derzeit nicht vollständig kompensiert werden könne, weil es ohnehin an Busfahrerinnen und Busfahrern fehle, so Sprecher Michael Lang. Es sei jedoch gelungen, den Schülerverkehr weitestgehend abzusichern. Allerdings fallen alle Busse der Linie 201 im Stadtverkehr Ribnitz-Damgarten aus, die auch von Schülern genutzt wird. Die Mädchen und Jungen müssten auf andere Buslinien umsteigen. Auch eine Nachmittagsfahrt vom Gymnasium in Damgarten wird über eine andere Linie abgedeckt, sodass die Fahrt länger dauern wird.

Insgesamt sind sechs Linien betroffen

Von Ausfällen einiger Bus-Verbindungen sind insgesamt sechs Linien im Landkreis betroffen. Weil einige Fahrten zusammengelegt werden mussten, kann es auch auf anderen Strecken zu Verspätungen kommen. Die Ausfälle werden nach Angaben der Verkehrsgesellschaft mindestens bis zum 1. Oktober andauern. Das Unternehmen bat seine Fahrgäste, sich aktuell über ihre Internetseiten auf dem Laufenden zu halten.

Kaum Einschränkungen wegen Krankheit in anderen Regionen

In anderen Regionen werden die Busverbindungen fahrplanmäßig bedient. Das ergaben Anfragen des NDR. Bei der Verkehrsgesellschaft des Kreises Mecklenburgische Seenplatte sind alle 150 Busfahrer-Stellen besetzt, der Krankenstand betrage fünf bis zehn Prozent, hieß es. Laut Rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk ist die aktuelle Lage im Landkreis Rostock stabil, Fahrplankürzungen mussten bisher aufgrund der Erkrankungslage nicht vorgenommen werden.

Auch im Verkehrsgebiet der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald sind laut Geschäftsführer Dirk Zabel keine Ausfälle absehbar oder zu befürchten, da sich die Ausfälle aufgrund von Krankheit im normalen Rahmen bewegen. Ähnlich äußerten sich Sprecher der Usedomer Bäderbahn und der Anklamer Verkehrsgesellschaft. Lediglich das Unternehmen "Nahbus" meldete auf seiner Internetseite, dass aufgrund erhöhten Krankenstandes sieben Abfahrten der Linie 15 am Montagnachmittag ausfallen müssten.

