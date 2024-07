Fähre "Tinker Bell" nach Motorschaden wieder im Rostocker Hafen Stand: 11.07.2024 17:03 Uhr Die rund 200 Meter lange Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT-Line ist rund elf Kilometer vor Warnemünde durch einen Motorenausfall manövrierunfähig geworden. Drei Schlepper brachten das Schiff wieder zurück in den Rostocker Hafen.

Am Donnerstagmorgen ist die Skandinavien-Fähre "Tinker Bell" der Reederei TT-Line rund elf Kilometer vor Rostock-Warnemünde in der Ostsee liegen geblieben. Nach dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund sowie dem Rostocker Hafenamt machte ein Stromausfall das Schiff manövrierunfähig. Die Reederei TT-Linie teilte am Nachmittag mit, dass es sich um ein Motorenproblem handelte.

Kompletter Blackout

Heute früh um 8.40 Uhr hatte die Fähre in Richtung Trelleborg abgelegt. Eineinhalb Stunden später meldetet der Kapitän einen kompletten Blackout, also Stromausfall. Die rund 200 Meter lange Fähre musste von drei Schleppern zurück in den Hafen gebracht werden. Der Hafenkapitän teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass sich 453 Passagiere auf dem havarierten Schiff befanden. Die Fähre läge nun an einem Liegeplatz im Rostocker Hafen. Laut den Behörden gebe es keine Verletzten. Eine Gefahr für Passagiere und Crew habe nicht bestanden, hieß es.

Reisende können Fahrt fortsetzen

Das Schiff "Tinker Bell" hat 200 Kabinen für mehr als 700 Passagiere und bedient die Häfen von Travemünde, Rostock, Świnoujście und Trelleborg. Übereinstimmenden Informationen aus dem Überseehafen zufolge sollen die Passagiere ihre Reise in einer anderen Fähre fortsetzen können. Nach Angaben der TT-Linie, soll die "Tinker Bell" bald wieder zur Verfügung stehen. Reisende hatten sich telefonisch an den Norddeutschen Rundfunk gewendet und über den Stromausfall berichtet.

