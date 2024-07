Rostock: Mann wird bei Unfall im Seehafen tödlich verletzt Stand: 09.07.2024 13:00 Uhr Bei einem Arbeitsunfall im Rostocker Seehafen ist ein Mann ums Leben gekommen. Er arbeitete als Einweiser auf einem niederländischen Transportschiff.

Der 62 Jahre alte deutsche Hafenarbeiter wurde bei der Beladung eines sogenannten RoRo-Schiffes eingequetscht und tödlich verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden.

Hafenarbeiter konnte nicht mehr gerettet werden

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei befand sich der Mann am Montag auf einem niederländischen Transportschiff, das zu dem Zeitpunkt mit leeren Lkw-Trailern beladen wurde. Bei dem Schiff handelt es sich um ein sogenanntes RoRo-Schiff - ein spezielles Frachtschiff für Autos, Lkw oder Schienenfahrzeuge. Der 62-Jährige arbeitete dort als Einweiser und wurde vermutlich bei einem Fahrmanöver zwischen Ladewand und dem Anhänger eines Lkw eingeklemmt. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass die hinzugerufenen Rettungskräfte ihm nicht mehr helfen konnten. Der 62-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt eingeleitet. Die Ermittlungen stehen laut einer Sprecherin noch am Anfang.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock