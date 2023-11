Rostock: Zwei Fischkutter gesunken - Polizei ermittelt Stand: 18.11.2023 14:50 Uhr In Rostock sind von Freitag auf Sonnabend zwei Fischkutter an ihren Liegeplätzen im Stadtteil Schmarl und am Fähranleger Kabutzenhof gesunken. Die Ursachen beider Vorfälle sind noch ungeklärt.

Nachdem am Freitagabend in Rostock der Fischkutter "Seeadler" an seinem Liegeplatz am Fähranleger Kabutzenhof auf Grund gesunken war, hat in der Nacht zu Sonnabend ein weiteres Boot an einem Steg im Stadtteil Schmarl Leck geschlagen und ist fast vollständig im Hafenbecken versunken. In beiden Fällen hat die Wasserschutzpolizei Ermittlungen aufgenommen.

Dieselfilm auf der Warnow

Am Freitag wurde der Wasserschutzpolizei in Rostock eigenen Angaben nach zunächst der Untergang des Fischkutters "Seeadler" gemeldet. Das 14 Meter lange Boot sei aufgrund einer Leckage gesunken. Mitarbeiter des Hafenamtes hätten kurz darauf festgestellt, dass sich ein Dieselfilm auf die Warnow gelegt hatte, und daher das Ölwehrschiff "Flunder" der Baltic Taucher Rostock angefordert. Mit dessen Hilfe wurden dann lange Sperren auf die Wasseroberfläche um den havarierten Kutter gelegt, um größere Verschmutzungen zu verhindern.

Weitere Havarie in der Nacht

In der Nacht zu Sonnabend schlug ein weiteres, etwa acht Meter langes Schiff am Fähranleger im Stadtteil Schmarl Leck und versank. Augenzeugen verständigten am Sonnabendmorgen die Wasserschutzpolizei. Nur noch die Masten des Schiffes ragten aus dem Wasser. Da auch durch diese Havarie Diesel-Treibstoff auf der Warnow ausgelaufen war, legten etwa 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr um den Fischkutter herum eine Ölsperre aus. Das Umweltamt und der Schiffseigentümer wurden informiert.

Wasserschutzpolizei prüft Zusammenhänge

Der Polizei zufolge sind die genauen Umstände der Havarien in beiden Fällen noch nicht abschließend geklärt. Die Wasserschutzpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut und prüfe dabei auch mögliche Zusammenhänge zwischen den Vorfällen.

