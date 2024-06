FTI-Pleite: Rostocker Reisegruppe in der Türkei vor die Tür gesetzt Stand: 05.06.2024 18:15 Uhr Eine Reisegruppe mit behinderten Menschen aus Rostock, die ihren Urlaub über den insolventen Reiseanbieter FTI gebucht hatte, wurde von einem Hotel in der Türkei kurz nach ihrer Ankunft zum Flughafen zurückgeschickt.

In Antalya (Türkei) hat eine Reisegruppe aus Rostock die Auswirkungen der Insolvenz des europäischen Reisekonzerns FTI am eigenen Leib erfahren. Dabei handelte es sich um eine Gruppe geistig behinderter Personen und ihrer Betreuer, die ihren Aufenthalt über ein Reisebüro in Rostock gebucht hatten, das mit FTI kooperierte. Am Urlaubsziel angekommen, stellte sich heraus, dass der Reiseanbieter die Übernachtungskosten nicht gezahlt hatte. "Dann haben sie uns Zettel in die Hand gedrückt. Darauf standen die Preise von den Zimmern", erklärt Matthias Suhrei vom Ambulant betreuten Wohnen Rostock (AbW). "Und sie haben uns gesagt (...), dass wir das jetzt bezahlen müssten."

Übernachtungskosten in Höhe von rund 12.000 Euro gefordert

Etwa 12.000 Euro verlangte das Hotel nach Angaben von Suhrei beim Check-In, obwohl die AbW-Gruppe die Übernachtungsgebühren bereits vorab gezahlt hatte. Auch ein Kompromiss, die Gruppe für wenigstens eine Nacht unterzubringen, scheiterte laut Suhrei. "Kompletter Preis - oder gar nicht", zitiert er den Hotelmanager. "Dass die uns da einfach so rausschmeißen, das kann man so nicht machen." Schließlich sei ersichtlich gewesen, dass es sich um eine Gruppe Menschen mit Behinderungen handelte, einige seien auf Medizin und Ruhe angewiesen, erzählt der Betreuer.

Übernachtung auf dem Flughafen

Übernachtet habe die Gruppe letztlich auf dem Flughafen, teilweise auf Sitzen in einer großen Halle, teilweise auf dem Boden, so Betreuer Suhrei, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Deutschland ging. Ob die Reisekosten zurückerstattet werden sei bislang noch unklar. Er sei rückblickend noch "ein bisschen geschockt von diesem Erlebnis", sagt der Betreuer. "Skurril" sei die Situation gewesen. "Wir wurden einfach rausgeschmissen wie Obdachlose. (...) Das ist schon eine komische Situation gewesen."

Reiseangebot als "Trostpflaster" für die Reisegruppe

Auch für die Folgewoche hatte die AbW nach eigenen Angaben eine weitere Türkei-Reise gebucht. Außerdem sei aber auch eine Woche "Ferienlager" in Silz in der Mecklenburgischen Seenplatte geplant. Man versuche nun, den Betroffen als Alternative Urlaub im eigenen Land anzubieten.

