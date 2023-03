Experten: Warnow einer der saubersten Flüsse Europas Stand: 22.03.2023 04:57 Uhr Zum heutigen Welttag des Wassers hat das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie eine erfreuliche Nachricht parat: Die Warnow ist einer der saubersten Flüsse in Europa.

Die Warnow gehört zu den saubersten Flüssen in Europa. Das hat eine Studie im Auftrag des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) ergeben. Demnach kamen in der Warnow auf Höhe des Olympischen Ruderclub in Kessin vor den Toren Rostocks 2022 nur knapp 14 Kilogramm Plastikteile vorbeigeschwommen. In einem vergleichbaren Fluss bei Marseille in Frankreich wurden rund sechs Tonnen gemessen. Zum relativ guten Ergebnis der Warnow trägt bei, dass sie durch ein sehr dünnbesiedeltes Gebiet fließt.

Mit Proben die Plastikfracht ermittelt

Mit 155 Kilometern Länge ist die Warnow der längste und wasserreichste Fluss Mecklenburg-Vorpommerns. Sie ist auch ein wichtiger Trinkwasserlieferant für Rostock und Umgebung. In Kessin haben Experten einer Spezialfirma aus Oldenburg in Niedersachsen im vergangenen Jahr jeden Monat mehrere Proben gezogen, insgesamt 72, um die vorbeischwimmende Plastikfracht zu ermitteln - von kleinsten Mikroteilchen bis hin zu Plastikflaschen und -tüten. Alle Teilchen, waren sie auch noch so klein, wurden herausgefischt. Anders als bislang praktiziert. wurden sie nicht gezählt, sondern gewogen.

Als nächstes den Klärschlamm im Blick

Auf Basis der europäischen Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sind alle Mitgliedsstaaten der EU aufgerufen, Müll in Gewässern zu erfassen und Maßnahmen zu erarbeiten, diesen zu reduzieren. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern mit dem Warnowpilotprojekt gut abschneidet, hat Projektleiter Dennis Gräwe bereits die nächsten Schritte geplant. Im Blickpunkt stehen dabei die von Flüssen mitgeführten Sedimente, die sich am Boden ablagern, und Klärschlamm aus Kläranlagen. Er kommt immer noch als Dünger auf die Felder, da er einen hohen Nährstoffanteil aufweist. Obwohl er zuvor aufwendig aufbereitet wird, finden sich auch Plastikrückstände darin wieder, die mit dem Regen in Bäche und Flüsse gespült werden und auch ins Grundwasser gelangen können.

