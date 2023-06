Ex-Schüler schlägt mit Beil gegen Schulhof-Zaun einer Förderschule Stand: 19.06.2023 16:16 Uhr An einer Förderschule in Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat am Montagvormittag ein 17-Jähriger mit einem Beil auf den Zaun des Schulhofes eingeschlagen. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein vorangegangener Streit mit dem Hausmeister der Schule gewesen sein.

Ein offenbar wütender Jugendlicher hat am Montagvormittag an einer Förderschule in Ludwigslust einen Polizeieinsatz ausgelöst. Augenzeugen beobachteten Polizeiangaben zufolge, wie der 17-Jährige lautstark brüllend mit einem Beil auf den Schulzaun einschlug und anschließend davonlief.

Auslöser offenbar Streit mit dem Hausmeister

Hintergrund und Auslöser des Wutanfalls soll ersten Ermittlungen zufolge ein Streit mit dem Hausmeister der Förderschule gewesen sein, der nun Gegenstand der Ermittlungen ist. Nach dem Streit kehrte der Jugendliche offenbar mit dem Beil zurück und schlug damit mehrfach auf den Metallzaun ein. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Jugendliche, konnte jedoch von den Beamten gefasst werden. Die weggeworfene Axt wurde ebenfalls sichergestellt. Für Schülerinnen und Schüler der Förderschule habe keine akute Gefahr bestanden, so ein Polizeisprecher.

Jugendlicher wegen mehrerer Delikte bekannt

Eigenen Angaben zufolge handelt es sich bei dem Jugendlichen um einen ehemaligen Schüler der Schule. Wie die Polizei mitteilte, sei der 17-Jährige wegen verschiedener Drogendelikte polizeibekannt. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet, außerdem wurde das Jugendamt informiert. Für das direkte Umfeld der Schule wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Nach der ersten Befragung wurde der junge Mann nach Angaben des Polizeisprechers wieder auf freien Fuß gesetzt.

