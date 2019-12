Stand: 04.12.2019 14:05 Uhr

Ex-Bäderdampfer "Caprivi" wird verschrottet

Seit Jahren liegt die "Caprivi" am Kai vor Vitte auf Hiddensee auf Grund und verrottet zusehends. In einer Novembernacht vor neun Jahren war das Schiff gesunken. Die Gründe dafür sind bis heute unklar. Jetzt lässt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Stralsund die "Caprivi" bergen: Das Schiff wird in Einzelteile zerlegt und per Schute abtransportiert. Damit endet ein Stückchen Hiddenseer Nachwendegeschichte.

Vitte: Die letzte Reise der "Caprivi"











Vom Bäderdampfer zum Altmetall

In den 90-er Jahren wurde mittels einer von der damaligen Familienministerin Angela Merkel (CDU) initiierten Spende aus dem ehemaligen Bäderdampfer ein Wohn- und Begegnungszentrum für Jugendliche und später ein Hotelschiff. Dieser Glanz ist längst unter einer Patina aus Rost und Algen verlorengegangen.

Seit vergangenem Freitag sind Jens Pape und seine Leute dabei, die "Caprivi" zu zerlegen. In einer Voruntersuchung wurde festgestellt, dass die Außenhaut des Schiffes stark durchgerostet ist. Die "Caprivi" im Stück zu heben, ist daher zu gefährlich, da der Rumpf dafür zu marode ist. "Ein regelrechtes Abwracken vor Ort hat es noch nicht gegeben", erklärt Pape. Bis Ende der Woche wollen die Bergungsspezialisten die Aktion beenden. Zum Schluss soll der Liegeplatz noch einmal abgetaucht werden, damit ausnahmslos alle Überreste der "Caprivi" beseitigt werden können.

