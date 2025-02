Erneuter Streik bei der Post in Mecklenburg-Vorpommern Stand: 06.02.2025 07:53 Uhr Viele Briefe und Pakete dürften sich in Mecklenburg-Vorpommern auch heute verzögern, denn bei der Deutschen Post gibt es wieder einen Warnstreik. Die Gewerkschaft Ver.di hat die Zusteller aufgefordert, die Arbeit niederzulegen.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post werden heute die Mitarbeitenden an den Standorten in Ludwigslust, Stralsund, Waren und Hagenow heute streiken. Laut eines Ver.di-Sprechers werden sich landesweit etwa 330 Zusteller an dem Warnstreik beteiligen.

Briefe und Pakete kommen wieder später

Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass in ganz Mecklenburg-Vorpommern heute rund 490.000 Briefe und etwa 33.000 Pakete nicht ausgeliefert werden können. Das heißt, wer auf einen Brief oder ein Paket wartet, muss sich gedulden. Es könne bis zu einer Woche dauern, die Rückstände aufzuholen. Zwei Verhandlungsrunden sind bereits gescheitert. Die dritte ist für den 12. Februar geplant. Erst vor einer Woche hatte es einen zweitägigen Streik bei der Post gegeben.

Gewerkschaft fordert sieben Prozent Lohnerhöhung

Ver.di fordert für Tarifbeschäftigte, Auszubildende sowie dual Studierende sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Außerdem werden drei Tage mehr Urlaub sowie ein zusätzlicher Urlaubstag für ver.di-Mitglieder gefordert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.2025 | 08:00 Uhr