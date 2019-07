Stand: 21.07.2019 15:30 Uhr

Ermittlungen nach Messerangriff auf Säugling

Nach den Messerstichen gegen einen Säugling in Rostock und dem Tod des Angreifers ermittelt die Staatsanwaltschaft die Hintergründe der Gewalttat. Der 40-jährige hatte in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung im Stadtteil Dierkow das drei Monate alte Baby schwer verletzt.

Mann droht, Baby vom Balkon fallen zu lassen

Nachbarn hatten kurz vor Mitternacht die Polizei alarmiert, weil sie von einem Balkon des Plattenbaus laute Schreie hörten. Der Mann hatte sich in der Wohnung der 18-jährigen Mutter verschanzt - die Polizisten mussten erst Hindernisse an der Wohnungstür überwinden. Der Angreifer drohte laut, den Säugling vom Balkon im fünften Stockwerk fallen zu lassen und fügte ihm mit einem Messer schwere Verletzungen zu.

Säugling in Uniklinik notoperiert

Schließlich stürzte der Mann selbst in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Die Frau erlitt einen Schock und konnte nach der Tat noch nicht vernommen werden. Nachbarn wollen in den vergangenen Tagen immer wieder Streit in der Wohnung gehört haben. Auch die Ermittler halten eine Beziehungstat für möglich, wissen aber noch nicht, ob der 40-Jährige der Vater des Säuglings war. Das Baby wurde noch in der Nacht in der Universitätsklinik Rostock notoperiert, schwebt aber nach letzten Angaben weiter in Lebensgefahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 14.07.2019 | 16:00 Uhr