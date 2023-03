Erleichterung in Rostock: Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale bleibt Stand: 17.03.2023 12:00 Uhr Erleichterung für 150 Mitarbeiter und zahlreiche Kunden in Rostock: Die Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale in der Hansestadt bleibt erhalten. Oberbürgermeisterin Kröger sprach von einem guten Tag für Rostock.

Noch am Montagnachmittag wurden rund 150 Angestellte des Galeria Karstadt Kaufhof-Warnehauses in Rostock über die baldige Schließung ihrer Filiale informiert. Doch dann überraschte der Konzern mit der Ankündigung, an fünf Standorten eine Ausnahme zu machen. Darunter ist auch das Haus in Rostock.

Rostocks OB Kröger: "Standort ist gesichert"

Die Kehrtwende des Konzerns löste in der Stadt Freude aus. "Jetzt ist der Standort gesichert", sagte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) bei NDR MV Live. Die Beschäftigten hätten nun erst einmal Gewissheit, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten können. "Und wir wissen als Stadt, dass Galeria im Herzen unserer Stadt erhalten bleibt. Wir waren und sind mit dem Management in einem engen Austausch und diese Beziehung werden wir nun pflegen", so Kröger weiter. Auch Bert Stach, ver.di-Landesbezirksfachbereichsleiter Handel im Norden, begrüßte die Entscheidung des Konzerns.

Vermieter machen Zugeständnisse

Galeria hatte am Montag angekündigt, 52 der zuletzt noch 192 Warenhäuser zu schließen. Auch tausende Arbeitsplätze sollen im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens gestrichen werden. Dank weiterer Zugeständnisse der Vermieter könnten einige Häuser nun doch weiter geöffnet bleiben. Außer der Rostocker Filiale bleiben nach Angaben eines Unternehmenssprecher am Donnerstag auch die Filialen in Bayreuth, Erlangen, Oldenburg und Leipzig erhalten.

Stammhaus in Wismar bleibt ebenfalls erhalten

Das Stammhaus in Wismar bleibt ebenfalls bestehen. Schließen muss dagegen der Standort Lübeck. Der Hintergrund für die Schließungen: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte der Konzern die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland.

Mehr Eigenständigkeit für verbleibende Filialen

Nach den Plänen des Konzerns sollen die verbleibenden 82 Filialen in den kommenden drei Jahren umfassend modernisiert werden. In Zukunft will sich der Konzern bei seinem Angebot vor allem auf die Bereiche Bekleidung, Schönheitspflege und Wohn-Accessoires konzentrieren. Bei der Gestaltung ihres Sortiments sollen die Filialen außerdem mehr Eigenständigkeit erhalten.

