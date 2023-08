Energieversorger paddeln zum Start des 30. Drachenbootfestivals Stand: 18.08.2023 06:27 Uhr Am Freitag beginnt im und um den Pfaffenteich das 30. Drachenbootfestival in Schwerin. Über 80 Teams aus ganz Deutschland haben sich für Rennen in verschiedenen Kategorien angemeldet.

Das Drachenbootfestival in Schwerin startet am Freitagabend mit dem Stadtwerke-Pokal, bei dem verschiedene Energieversorger auf dem Pfaffenteich gegeneinander fahren. Am Sonnabend und Sonntag folgen zahlreiche weitere Rennen - insgesamt sind etwa 80 Teams dabei. Das Festival feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum.

"Welcome Party" und Feuerwerk

Die Vorbereitungen für das Festival laufen auf Hochtouren: Die Wasserfontäne auf dem Pfaffenteich ist abgebaut, am Freitagnachmittag stellen die Teams ihre Zelte auf. Kurz nach 19.00 Uhr soll der Startschuss für den Stadtwerke-Pokal fallen. Am Sonnabend starten dann die Vorrunden des Turniers, am Sonntagvormittag wird um die Plätze auf dem Treppchen gekämpft. Am Nachmittag werden die Sieger geehrt. Auch ein Abendprogramm wurde aufgestellt, beginnend mit der "Welcome Party" Freitags am Südufer. Am Sonnabend folgt das Open Air am Pfaffenteich mit einem Feuerwerk. Auf der Internetseite des Drachenbootfestivals stellen die Veranstalter eine Karte zur Verfügung, darauf sind die besten Aussichtspunkte für Zuschauer markiert.

