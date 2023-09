Stand: 17.09.2023 11:01 Uhr Eldena: B191 nach Unfall zwei Stunden lang gesperrt

Nach einem schweren Unfall musste die B191 zwischen Eldena und Malk Göhren (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am frühen Sonntagmorgen für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine 24-jährige Frau war mit ihrem Kleinwagen in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte nacheinander zwei Straßenbäume gestreift. Kameraden der Feuerwehr Eldena bargen die Verletzte aus dem Fahrzeugwrack. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber zum Klinikum in Schwerin geflogen.

