Ehrenamt in MV: Wo drückt der Schuh? Stand: 26.04.2022 16:26 Uhr Die Ehrenamtskarte mit Ermäßigungen für Engagierte in Mecklenburg-Vorpommern ist seit ihrem Start vor zwei Jahren 5.000 Mal ausgegeben worden. Doch wie ist es um das Ehrenamt in Mecklenburg-Vorpommern bestellt?

Sie organisieren die Jugendweihe, sie bauen die neue Bushaltestelle im Dorf, sie betreuen Kinder und Jugendliche beim Training und bei Wettkämpfen und sie räumen nach dem Sturm auf. Derzeit sind Ehrenamtliche eine wichtige Stütze bei der Geflüchteten-Versorgung im Land. Mehr als 600.000 Ehrenamtliche gibt es im Nordosten. Sie arbeiten in der Freizeit für die Gemeinschaft - ohne Bezahlung. Doch wie funktioniert die Arbeit der Ehrenamtlichen im Land eigentlich aus Sicht der Betroffenen - und wo drückt der Schuh?

Corona-Pandemie legte Probleme offen

Kerstin Kolwey kennt sich als Vorsitzende des Stralsunder Kanu Club e. V. mit der Materie aus. Trotz vielfältiger Unterstützungsangebote seitens des Landes und der Behörden habe insbesondere die Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahre einige Probleme offengelegt. Kersin Kolwey fallen spontan die Punkte Unterstützung bei Förderanträgen, organisatorische Schwierigkeiten im Rahmen der Pandemie und Defizite der Digitalisierung ein, wie die Stralsunderin bei NDR MV Live erklärte. "Das Hauptproblem ist aber, dass man gucken muss, wie stellt man einen Verein auf eine solide finanzielle Basis, sodass er auch in der Zukunft bestehen kann."

Unsicherheiten bei Förderung, mehr juristische Beratung erwünscht

Es gebe immer wieder Unsicherheiten mit Blick auf die Politik, ob Fördergelder auch in der Zukunft weiter bewilligt werden. Es gebe zudem zwar auch einige Beratungsangebote für Vereinsleiter, aber auf Anhieb die zuständigen Stellen zu finden, sei nicht einfach - insbesondere wenn es um Förderangelegenheiten geht. Kerstin Kolwey würde sich zudem mehr Beratung in rechtlichen Fragen wünschen, sagt sie. Die Materie sei teils für Laien kaum verständlich. "Ich bin von Haus aus selbst Juristin und wenn ich dann schon anfange, Fragen zu stellen, weil ich manche Sachen so nicht nachvollziehen kann, dann frage ich mich immer, wie das jemand macht, der einen ganz anderen beruflichen Hintergrund hat."

Ehrenamt sollte für 30- bis 50-Jährige attraktiver werden

Ein weiteres Problem sei demografischer Natur. Es gebe viele jungen Menschen, die ehrenamtlich engagiert seien und viele in der Generation ab 50. "Aber es fehlt der Mittelteil." Kerstin Kolwey würde sich wünschen, dass ehrenamtliches Engagement gerade auch für Ende 20- bis Ende 40-Jährige attraktiver gestaltet werden könnte. Diese Generation würde sicherlich gute eigene Ideen einbringen können, glaubt sie.

Ehrenamtskarte: "Wollen, dass diese Karte mehr wird, als sie jetzt ist"

Angesprochen auf die Ehrenamtskarte, die zahlreiche Rabatte für ihre Besitzer mit sich bringt, sagt die Stralsunderin, dass sie mit ihr "nicht so viel anfangen" könne. Persönliche Anerkennung verschafften ihr eher Sportlerehrungen oder ähnliche Veranstaltungen. Das Rabattsystem der Ehrenamtskarte decke sich häufig nicht mit ihren Interessen. Adriana Lettrari, Vorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV, verwies darauf, dass die Ehrenamtskarte immer weiter entwickelt und ausgebaut werden soll. "Wir wollen, dass diese Karte mehr wird, als sie jetzt ist." Doch dazu brauche es mehr Partner, die sich bereiterklären, dieser Karte weitere Leistungen zuzuführen.

Ehrenamtskarte: Zahlreiche Vergünstigungen

Die 5.000. Jubiläumskarte wurde am Dienstag an ein Mitglied des Fördervereins Poeler Kogge überreicht. Für die Besitzer der Karte gibt es Vergünstigungen bei Einzelhändlern, Tankstellen, Fast-Food-Filialen, Bäckereien, Autovermietern, Krankenkassen, Restaurants, Hotels, Freizeit-, Wellness- und Kultureinrichtungen sowie bei Ausflugszielen und Sportvereinen. Mehr als 230 Partner und über 600 Angebote landesweit umfasse die Ehrenamtskarte. Mit der Rabattkarte will die Landesregierung das ehrenamtliche Engagement würdigen und anerkennen.

2,5 Millionen Euro vom Land

Bedingung für den Erhalt sind mindestens fünf Stunden Engagement pro Woche und dies während der vergangenen drei Jahre durchgängig. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren genügt den Angaben zufolge ein Jahr. Das Land stellt dafür rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Ehrenamtskarte MV ist ein Gemeinschaftsprojekt des Sozialministeriums, der Ehrenamtsstiftung MV und der acht vom Land geförderten Mitmachzentralen.

