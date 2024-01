Ehepaar aus MV spendet eine Million Euro an Bündnis Sahra Wagenknecht Stand: 28.01.2024 08:48 Uhr Die Eheleute Lotte Salingré und Thomas Stanger aus Westmecklenburg haben nach eigenen Angaben eine Million Euro an das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gespendet.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte das Ehepaar, dass das BSW als neue Partei die gleichen Startchancen für die kommenden Wahlen bekommen solle wie etablierte politische Kräfte.

Spender kommen aus der Hightech-Branche

Lotte Salingré und Thomas Stanger sind nach eigenen Angaben in der Hightech-Branche zu Geld gekommen. Sie leben seit 20 Jahren an der Ostseeküste bei Wismar. Die "Friedenspolitik" und die Steuerpolitik seien für das Ehepaar ausschlaggebend gewesen, eine so hohe Summe zu spenden. Und auch sonst würden sie den Programmpunkten des BSW "zu weit über 90 Prozent" zustimmen. Die 60-jährige Salingré dazu: "Zurzeit setzen alle anderen Parteien, die für uns wählbar waren, mehr auf Waffenlieferungen in Krisengebiete als auf diplomatische Konfliktlösung."

Umfrage: BSW hätte Chance auf Einzug ins Parlament

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" von Mitte Januar würde das neue Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit fünf Prozent auf Anhieb den Einzug ins Schweriner Landesparlament schaffen. Bisher hat das BSW allerdings keinen eigenen Landesverband gegründet.

