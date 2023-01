Drese befürwortet Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr Stand: 13.01.2023 15:00 Uhr Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die bundesweite Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr vorzeitig ausgesetzt. Aus MV kommt Zuspruch.

Ab 2. Februar entfällt die Maskenpflicht im Fernverkehr. Das hat Bundesgesungheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag angekündigt. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßt die Entscheidung. Die vorzeitige Aufhebung sei in Anbetracht der stabilen Infektionslage folgerichtig, so Drese. Die Ministerin lobte außerdem die klare Regelung, die nun bundesweit gilt.

Drese rät zur Eigenverantwortung

Ab 2. Februar gibt es in Mecklenburg-Vorpommern sowohl im öffentlichen Fernverkehr als auch im ÖPNV keine Maskenpflicht mehr. Das hatte die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Drese appelliert in dem Zusammenhang noch einmal an die Eigenverantwortung der Bürger beim Hygieneschutz.

