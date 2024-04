Stand: 15.04.2024 17:37 Uhr Ehmkendorf: Erneuter Wolfsangriff auf eine Schafherde

In Ehmkendorf (Landkreis Rostock) ist es am Montag erneut zu einem Wolfsangriff auf eine Schafherde gekommen. Vier Schafe sind durch einen Kehlenbiss so schwer verletzt worden, dass eine Tierärztin sie einschläfern musste. Erst am Wochenende hatte ein Wolf dort ein Ziegenlamm sowie zwei Schafe gerissen. Die Herde sei sowohl mit einem Elektrozaun als auch durch Wachhunde geschützt worden, sagte der Halter der Schafe, André Brandt, dem NDR. Er will jetzt den Abschuss des Wolfes beantragen. Bereits Anfang des Monats hat der Landesbauernverband nach einem ähnlichen Vorfall in der Nähe mit mehr als 20 getöteten Schafen den Abschuss eines Wolfes gefordert. Ob es sich um das selbe Tier handelt wie in Ehmkendorf, ist nicht bekannt.

