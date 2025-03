Drei Jugendliche nach rassistischer Attacke auf Mädchen angeklagt Stand: 06.03.2025 15:23 Uhr Drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sollen in Grevesmühlen zwei kleine Mädchen attackiert und deren Eltern bedroht haben. Die Staatsanwaltschaft hat sie nun angeklagt.

Neun Monate nachdem in Grevesmühlen zwei aus Ghana stammende Mädchen und deren Eltern rassistisch attackiert wurden, hat die Staatsanwaltschaft Schwerin drei Jugendliche angeklagt. Einem 15-jährigen Jungen wirft sie versuchte gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vor. Ein 14-Jähriger muss sich wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Verwendung von Nazi-Symbolen verantworten. Ein 16 Jahre alter Junge soll die Familie rassistisch beleidigt haben.

Mit dem Fuß am Kopf getroffen

Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden damals acht und zehn Jahre alten Mädchen auf dem Heimweg von einer Sportveranstaltung mit ihren Rollern an einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen vorbeikamen. Der 16-jährige Beschuldigte soll ihnen Beleidigungen zugerufen haben, während ein Kind aus der Gruppe, das auf einem Geländer saß, sein Bein so hoch hob, dass eines der Mädchen mit dem Fuß am Kopf getroffen wurde. Die zunächst geäußerte Vermutung, dass einer der Jungen einem der beiden Mädchen ins Gesicht getreten habe, wurde durch die Ermittlungen nicht bestätigt.

15-Jähriger bedrohte Vater mit Messer

Als die Eltern der Mädchen wenig später die Gruppe zur Rede stellen wollten, wurden auch sie rassistisch beleidigt, so die Staatsanwaltschaft. Der 15-jährige Angeschuldigte soll zudem ein Messer gezogen und dem Vater gedroht haben, ihn "abzustechen". Als er auf den Vater zulief, wurde er demnach von Zeugen des Vorfalls entwaffnet und zu Boden gebracht.

Ermittlungen gegen weitere Verdächtige eingestellt

Die Ermittlungen gegen zwei Kinder aus der Gruppe wurden eingestellt, weil sie nicht strafmündig waren. Das Verfahren gegen einen weiteren Jugendlichen wurde an eine andere Staatsanwaltschaft abgegeben, weil er nicht in der Region wohnt. Eine Woche nach der Attacke bildeten rund 500 Menschen in Grevesmühlen eine Menschenkette, um gegen Rassismus zu protestieren.

