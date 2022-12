Drei Glocken für das Taizé-Treffen in Rostock Stand: 21.12.2022 16:57 Uhr Um die Teilnehmer des Jugendtreffens der Taizé-Brüdergemeinde Ende kommender Woche zum Gebet läuten zu können, ist vor der Rostocker Messehalle ein Glockenstuhl aufgestellt worden.

Die Rostocker "HanseMesse" als zentraler Veranstaltungsort des 45. Europäischen Jugendtreffens der ökumenischen Taizé-Brüdergemeinde hat einen zeitweiligen Glockenstuhl erhalten. Ein metallener Glockenstuhl mit seinen drei Stahlglocken, der bislang neben der Rostocker Petrikirche stand, wurde am Mittwoch per Schwerlastkran auf einen Tieflader gehievt und zur Messe transportiert.

5.000 Gäste zum Jugendtreffen erwartet

Zu dem Jugendtreffen, das vom 28. Dezember bis zum 1. Januar 2023 stattfindet, werden in der Hansestadt und im Umland rund 5.000 junge Europäer und Tagesgäste erwartet. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck wird am 30. Dezember während des Mittagsgebets um 13 Uhr sprechen. Die drei Glocken sollen während des Jugendtreffens mittags und abends zum Gebet läuten, sagte Pastor Albrecht Jax. Der evangelische Theologe ist der mecklenburgische Koordinator für das Jugendtreffen. "Ist doch schön, dass in Rostock kein Geläut vom Tonband kommt, sondern Glocken live angeschlagen werden", fügte er hinzu.

Gemeinschaft besteht seit 1949

Taizé ist ein kleiner Ort nahe dem ostfranzösischen Cluny und Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die Jugendliche aus aller Welt besuchen, um gemeinsam zu beten, zu schweigen und ins Gespräch zu kommen. Gegründet wurde die Gemeinschaft 1949 von dem Theologen Roger Schutz (1915-2005). Seit 1978 lädt die Bruderschaft zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein.

