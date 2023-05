Drachenboote, Märkte und Rundflüge: Die Müritz-Sail ist gestartet Stand: 18.05.2023 12:33 Uhr In Waren an der Müritz ist die Müritz-Sail gestartet, die als das größte maritime Fest im Binnenland von MV gilt. Es sind Rennen verschiedener Bootsklassen, ein Begleitprogramm und ein Feuerwerk geplant.

Die Veranstalter der 21. Mütitz-Sai rechnen über das lange Himmelfahrtswochenende wieder mit fünfstelligen Besucherzahlen. Auf sie warten bis zum 21. Mai in Waren und Rechlin eine ganze Reihe von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen.

Genussmarkt und Rundflüge

Die Müritz-Sail bietet ihren Besuchern ein umfassendes Programm, das weit über das Geschehen auf dem Wasser hinausgeht: Bereits am Donnerstag öffnet etwa ein Genussmarkt mit kulinairschen Angeboten. Märchenerzähler, Straßenkünstler, Schausteller und Händler präsentieren ihre Geschichten, Kunststücke und Waren. Die To-Go-Jazzband Marching Saints mischt sich unter das bunte Treiben, der Shantychor Fischländer singt von der Wasserbühne und auch zahlreiche Talks mit verschiedenen Gästen laden zum Zuhören ein. Wem die Perspektive vom Ufer oder Wasser aus nicht ausreicht, der kann sich in einem Wasserflugzeug vom Typ Cessna 172 ein Bild aus luftiger Höhe machen. Am Sonnabend soll es zum Tagesabschluss ein Feuerwerk geben.

Maritimer Sport verschiedener Klassen

Es wird auch wieder in verschiedenen Bootsklassen um die Wette gesegelt. Am Freitagabend findet das Drachenbootrennen ("Drachenboot Night Race") im Stadthafen von Waren statt, tagsüber begeben sich E-Surfer und Jetboard-Fahrer aufs Wasser, am Sonnabend folgt etwa der Windsurf Jugend Cup. Am Sonntag sind Regatten der Klassen RG 65, IOM und Morcze 870 angesetzt.

